Falcon Eyes FEA-CS насадка коническая

Falcon Eyes
Артикул: VBR-261

Falcon Eyes FEA-CS – компактная коническая насадка для студийных вспышек, оснащена сотовым фильтром. Прекрасно подходит для создания световых акцентов или художественного освещения фона.

Длина конуса 23 см. Байонет Falcon Eyes.

B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
B+W F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % – градиентный светофильтр для объектива. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Например, при съемке облаков они приобретают четкое очертание, а голубизна неба становится более глубокой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм. 

Grifon SSA-SB6060 софтбокс 60х60 см
Grifon SSA-SB6060 – квадробокс.

Устанавливается на ведомую вспышку, диаметр посадочного кольца 60-105 см. Байонетное крепление SSA, 10 см. Вес - 0,7 кг.

Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 рефлектор
Jinbei 55 grad Standard Reflector 20x14 – стандартный рефлектор, диаметром 20 см и высотой 14 см, направленность света 55 градусов. Байонетное крепление Bowens.

Видео

Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Денис Регги - основоположник репортажного направления в свадебной фотографии
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
