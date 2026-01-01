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Fotokvant NVF-3229 фон хромакей полиэстеровый зеленый 3,6x3,6 м
Fotokvant NVF-3229 фон хромакей полиэстеровый зеленый 3,6x3,6 м

Fotokvant NVF-3229 фон хромакей полиэстеровый зеленый 3,6x3,6 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3229

Fotokvant NVF-3229 – фон для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Изготовлен из недорогого, но устойчивого к истиранию материала – полиэстра. Цвет – зеленый. Размер, м – 3,6x3,6.

Описание

Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно.

Комплектация

  • Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт.
  • Система крепления фон в комплект не входит.

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