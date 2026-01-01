Fotokvant NVF-3229 фон хромакей полиэстеровый зеленый 3,6x3,6 м

Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно.
GreenBean Twist – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 72 см.