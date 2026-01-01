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Fotokvant NVF-3226 фон хромакей сине-зеленый 6,0x6,0 м
Fotokvant NVF-3226 фон хромакей сине-зеленый 6,0x6,0 м

Fotokvant NVF-3226 фон хромакей сине-зеленый 6,0x6,0 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3226

Fotokvant NVF-3226 – двусторонний тканевый фон для фото- и видеосъемки. Используется в ситуациях, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Цвет – с одной стороный синий, с другой зеленый. Размер, м – 6,0x6,0.

Описание

Материал матовый, окраска произведена стойкими к истиранию красками. Фон очень плотный и не просвечивается. Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно.

Комплектация

  • Сумка для хранения и транспортировки – 1 шт.
  • Система крепления фон в комплект не входит.

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52 830 ₽
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