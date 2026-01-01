Fotokvant NVF-3226 фон хромакей сине-зеленый 6,0x6,0 м

Описание

Материал матовый, окраска произведена стойкими к истиранию красками. Фон очень плотный и не просвечивается. Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно.