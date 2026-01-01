Fotokvant NVF-3225 фон хромакей сине-зеленый 3,6x3,6 м

Материал матовый, окраска произведена стойкими к истиранию красками. Фон очень плотный и не просвечивается. Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно.
Fotokvant NVF-3226 – двусторонний тканевый фон для фото- и видеосъемки. Используется в ситуациях, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Цвет – с одной стороный синий, с другой зеленый. Размер, м – 6,0x6,0.