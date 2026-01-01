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Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см
Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см

Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см

Phottix
Артикул: DAN-6742

Мобильная система установки фона Phottix (83433) Collapsible Q-Drop KIT размер - 152 х 226 см с фонами. Цвета фонов в комплекте: зеленый, синий, черный и белый. Система установки фона, состоящая из разборной рамы и двух двусторонних фонов. Размер рамы - 1,52 х 2,26 м, размер фонов 1,5х4 м

Описание

Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT (152×226 см)

Phottix Collapsible Q-Drop KIT — это профессиональная мобильная система для быстрой установки фона, разработанная для фотографов, видеографов и контент-мейкеров, работающих в ограниченном пространстве или на выезде. Комплект обеспечивает идеально ровный фон для хромакея, портретов, интервью и прямых трансляций.

Конструкция и принцип сборки

Система представляет собой складную алюминиевую раму размером 152×226 см с толщиной труб 27 мм. Каркас состоит из восьми секций, соединённых внутренним эластичным шнуром, что позволяет собрать конструкцию за считанные минуты без использования инструментов. В комплект входят две напольные опоры-подставки, которые крепятся к нижней части рамы с помощью специальных фиксаторов. Благодаря этому система является полностью самоподдерживающейся и не требует дополнительных стоек или зажимов. Ультратонкая рама позволяет устанавливать фон вплотную к стене, максимально экономя пространство.

Фоновые полотна

В набор входят два двусторонних муслиновых полотна размером 1,5×4 метра каждое:

  • Зелёный/синий фон — для хромакея и последующей замены фона.
  • Чёрный/белый фон — для классических портретов и предметной съёмки.

Полотна крепятся к алюминиевой раме с помощью липучек, что обеспечивает быстрое закрепление и ровное натяжение без складок.

Где используется

Этот комплект станет незаменимым решением для:

  • Студийной и выездной фотографии: портреты, предметная съёмка, фэшн.
  • Видеопроизводства: интервью, видеоблоги, рекламные ролики.
  • Прямых трансляций и онлайн-конференций: создание чистого фона для Zoom, Skype, YouTube.
  • Постпродакшна: хромакей для замены фона при монтаже.

Комплектация

  • Алюминиевая складная рама — 1 шт.
  • Напольные опоры-подставки — 2 шт.
  • Муслиновое полотно зелёное/синее (1,5×4 м) — 1 шт.
  • Муслиновое полотно чёрное/белое (1,5×4 м) — 1 шт.
  • Крепёжные винты и прокладки для опор — 2 комплекта.
  • Чехол для хранения и транспортировки — 1 шт.

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Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.

Сменные колпачки, которые надеваются на ножки стоек на замену износившимся или утерянным. Служат для защиты поверхности пола от царапин при перемещении стойки. Изготовлены из качественного силикона. В комплекте - 3 шт.

450 ₽
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