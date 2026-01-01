Phottix 83433 Collapsible Q-Drop KIT мобильная система установки фона 152 х 226 см

Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT (152×226 см)
Phottix Collapsible Q-Drop KIT — это профессиональная мобильная система для быстрой установки фона, разработанная для фотографов, видеографов и контент-мейкеров, работающих в ограниченном пространстве или на выезде. Комплект обеспечивает идеально ровный фон для хромакея, портретов, интервью и прямых трансляций.
Конструкция и принцип сборки
Система представляет собой складную алюминиевую раму размером 152×226 см с толщиной труб 27 мм. Каркас состоит из восьми секций, соединённых внутренним эластичным шнуром, что позволяет собрать конструкцию за считанные минуты без использования инструментов. В комплект входят две напольные опоры-подставки, которые крепятся к нижней части рамы с помощью специальных фиксаторов. Благодаря этому система является полностью самоподдерживающейся и не требует дополнительных стоек или зажимов. Ультратонкая рама позволяет устанавливать фон вплотную к стене, максимально экономя пространство.
Фоновые полотна
В набор входят два двусторонних муслиновых полотна размером 1,5×4 метра каждое:
- Зелёный/синий фон — для хромакея и последующей замены фона.
- Чёрный/белый фон — для классических портретов и предметной съёмки.
Полотна крепятся к алюминиевой раме с помощью липучек, что обеспечивает быстрое закрепление и ровное натяжение без складок.
Где используется
Этот комплект станет незаменимым решением для:
- Студийной и выездной фотографии: портреты, предметная съёмка, фэшн.
- Видеопроизводства: интервью, видеоблоги, рекламные ролики.
- Прямых трансляций и онлайн-конференций: создание чистого фона для Zoom, Skype, YouTube.
- Постпродакшна: хромакей для замены фона при монтаже.