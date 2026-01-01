images
images
images
Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце
Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце
Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце

Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце

Fotokvant
Артикул: MTG-6070

Фон на каркасе Fotokvant BGU-2825 2.3×2.5 м с рисунком сердце. Тканевый портативный фон для романтичных и праздничных фотосессий.

Описание

Fotokvant BGU-2825 – фон на каркасе с рисунком сердце 2.3×2.5 м

Fotokvant BGU-2825 (артикул NVF-3131) – это тканевый фон на каркасе размером 2.3×2.5 метра с романтичным рисунком в виде сердца. Фон предназначен для фото- и видеосъёмки, особенно востребован для тематических портретов, свадебных, семейных и детских фотосессий, а также для создания праздничной атмосферы.

Каркасная конструкция обеспечивает лёгкую и быструю установку фона без необходимости в дополнительных держателях или стойках. Тканевый материал не мнётся, не бликует и даёт ровный световой рисунок. Фон легко складывается для хранения и транспортировки, что делает его удобным для выездных съёмок.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: романтичный фон для парных и семейных портретов.
  • Свадебная фотография: идеален для создания нежной, праздничной атмосферы.
  • Детские фотосессии: яркий и добрый рисунок сердца привлекает внимание.
  • Тематические проекты: для Дня святого Валентина, дней рождения и других праздников.

Ключевые особенности

  • Размер 2.3×2.5 м: достаточно для портретов и съёмки по пояс.
  • Каркасная конструкция: быстрая установка без стоек.
  • Тканевый материал: не мнётся, не бликует, даёт ровный свет.
  • Рисунок сердце: добавляет романтику и уют кадру.
  • Портативность: легко складывается и транспортируется.
  • Универсальность: подходит для студийной и выездной съёмки.

Технические характеристики

  • Тип: тканевый фон на каркасе
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: BGU-2825
  • Размер: 2.3 × 2.5 м
  • Рисунок: сердце
  • Материал: ткань
  • Конструкция: каркасная (пружинный механизм)
  • Применение: портретная, свадебная, детская съёмка

Как использовать фон

  1. Разверните фон: фон на каркасе раскрывается автоматически за счёт пружинной конструкции.
  2. Установка: поставьте фон на пол или закрепите на стойке (при необходимости).
  3. Позиционирование: разместите модель перед фоном.
  4. Съёмка: используйте для портретов, свадебных и праздничных фотосессий.

Преимущества использования

  • Быстрая установка: не требует сборки и дополнительных креплений.
  • Компактное хранение: складывается в небольшой круг.
  • Романтичный дизайн: рисунок сердца создаёт особую атмосферу.
  • Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами

  • Грузы: чтобы придать устойчивости, используйте утяжелители для стоек
  • Освещение: хорошо работает с естественным и искусственным светом.

Комплектация

  • Каркас из 4 частей с винтами - 1 шт.
  • Ткань красная велюровая - 12х1,5 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Как сделать отличные портреты под дождем. Часть первая
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Три важных фотосовета
Три важных фотосовета
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.