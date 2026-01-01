Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце

Fotokvant BGU-2825 – фон на каркасе с рисунком сердце 2.3×2.5 м
Fotokvant BGU-2825 (артикул NVF-3131) – это тканевый фон на каркасе размером 2.3×2.5 метра с романтичным рисунком в виде сердца. Фон предназначен для фото- и видеосъёмки, особенно востребован для тематических портретов, свадебных, семейных и детских фотосессий, а также для создания праздничной атмосферы.
Каркасная конструкция обеспечивает лёгкую и быструю установку фона без необходимости в дополнительных держателях или стойках. Тканевый материал не мнётся, не бликует и даёт ровный световой рисунок. Фон легко складывается для хранения и транспортировки, что делает его удобным для выездных съёмок.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: романтичный фон для парных и семейных портретов.
- Свадебная фотография: идеален для создания нежной, праздничной атмосферы.
- Детские фотосессии: яркий и добрый рисунок сердца привлекает внимание.
- Тематические проекты: для Дня святого Валентина, дней рождения и других праздников.
Ключевые особенности
- Размер 2.3×2.5 м: достаточно для портретов и съёмки по пояс.
- Каркасная конструкция: быстрая установка без стоек.
- Тканевый материал: не мнётся, не бликует, даёт ровный свет.
- Рисунок сердце: добавляет романтику и уют кадру.
- Портативность: легко складывается и транспортируется.
- Универсальность: подходит для студийной и выездной съёмки.
Технические характеристики
- Тип: тканевый фон на каркасе
- Бренд: Fotokvant
- Модель: BGU-2825
- Размер: 2.3 × 2.5 м
- Рисунок: сердце
- Материал: ткань
- Конструкция: каркасная (пружинный механизм)
- Применение: портретная, свадебная, детская съёмка
Как использовать фон
- Разверните фон: фон на каркасе раскрывается автоматически за счёт пружинной конструкции.
- Установка: поставьте фон на пол или закрепите на стойке (при необходимости).
- Позиционирование: разместите модель перед фоном.
- Съёмка: используйте для портретов, свадебных и праздничных фотосессий.
Преимущества использования
- Быстрая установка: не требует сборки и дополнительных креплений.
- Компактное хранение: складывается в небольшой круг.
- Романтичный дизайн: рисунок сердца создаёт особую атмосферу.
- Универсальность: подходит для фото и видео.
Совместимость с аксессуарами
- Грузы: чтобы придать устойчивости, используйте утяжелители для стоек
- Освещение: хорошо работает с естественным и искусственным светом.