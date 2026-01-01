Fotokvant BGU-2825 фон на каркасе 2,3х2.5 м с контуром сердце

Описание

Fotokvant BGU-2825 – фон на каркасе с рисунком сердце 2.3×2.5 м

Fotokvant BGU-2825 (артикул NVF-3131) – это тканевый фон на каркасе размером 2.3×2.5 метра с романтичным рисунком в виде сердца. Фон предназначен для фото- и видеосъёмки, особенно востребован для тематических портретов, свадебных, семейных и детских фотосессий, а также для создания праздничной атмосферы.

Каркасная конструкция обеспечивает лёгкую и быструю установку фона без необходимости в дополнительных держателях или стойках. Тканевый материал не мнётся, не бликует и даёт ровный световой рисунок. Фон легко складывается для хранения и транспортировки, что делает его удобным для выездных съёмок.

Назначение и применение

Портретная съёмка: романтичный фон для парных и семейных портретов.

романтичный фон для парных и семейных портретов. Свадебная фотография: идеален для создания нежной, праздничной атмосферы.

идеален для создания нежной, праздничной атмосферы. Детские фотосессии: яркий и добрый рисунок сердца привлекает внимание.

яркий и добрый рисунок сердца привлекает внимание. Тематические проекты: для Дня святого Валентина, дней рождения и других праздников.

Ключевые особенности

Размер 2.3×2.5 м: достаточно для портретов и съёмки по пояс.

достаточно для портретов и съёмки по пояс. Каркасная конструкция: быстрая установка без стоек.

быстрая установка без стоек. Тканевый материал: не мнётся, не бликует, даёт ровный свет.

не мнётся, не бликует, даёт ровный свет. Рисунок сердце: добавляет романтику и уют кадру.

добавляет романтику и уют кадру. Портативность: легко складывается и транспортируется.

легко складывается и транспортируется. Универсальность: подходит для студийной и выездной съёмки.

Технические характеристики

Тип: тканевый фон на каркасе

тканевый фон на каркасе Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: BGU-2825

BGU-2825 Размер: 2.3 × 2.5 м

2.3 × 2.5 м Рисунок: сердце

сердце Материал: ткань

ткань Конструкция: каркасная (пружинный механизм)

каркасная (пружинный механизм) Применение: портретная, свадебная, детская съёмка

Как использовать фон

Разверните фон: фон на каркасе раскрывается автоматически за счёт пружинной конструкции. Установка: поставьте фон на пол или закрепите на стойке (при необходимости). Позиционирование: разместите модель перед фоном. Съёмка: используйте для портретов, свадебных и праздничных фотосессий.

Преимущества использования

Быстрая установка: не требует сборки и дополнительных креплений.

не требует сборки и дополнительных креплений. Компактное хранение: складывается в небольшой круг.

складывается в небольшой круг. Романтичный дизайн: рисунок сердца создаёт особую атмосферу.

рисунок сердца создаёт особую атмосферу. Универсальность: подходит для фото и видео.

Совместимость с аксессуарами