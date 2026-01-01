VISICO ВР-026GWB двусторонний складной фон с пологом1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий

Артикул: DAN-4848

Двусторонний складной фон VISICO ВР-026GWB с пологом 1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий.

Складной тканевый фон с пологом размером 150х180 см, полог 200 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Белый фон является каркасом 1,5х1,8 м и не имеет полога. Зеленый и синий фоны надеваются на белый каркас и имеют полог длиной 2 м. Диаметр в сложенном виде - 50 см.



