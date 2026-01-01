VISICO ВР-026GWB двусторонний складной фон с пологом1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Двусторонний складной фон VISICO ВР-026GWB с пологом 1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий.
Складной тканевый фон с пологом размером 150х180 см, полог 200 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Белый фон является каркасом 1,5х1,8 м и не имеет полога. Зеленый и синий фоны надеваются на белый каркас и имеют полог длиной 2 м. Диаметр в сложенном виде - 50 см.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.
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