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VISICO ВР-026GWB двусторонний складной фон с пологом1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий
VISICO ВР-026GWB двусторонний складной фон с пологом1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий

VISICO ВР-026GWB двусторонний складной фон с пологом1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий

Visico
Артикул: DAN-4848

Двусторонний складной фон VISICO ВР-026GWB с пологом 1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий.

Складной тканевый фон с пологом размером 150х180 см, полог 200 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Белый фон является каркасом 1,5х1,8 м и не имеет полога. Зеленый и синий фоны надеваются на белый каркас и имеют полог длиной 2 м. Диаметр в сложенном виде - 50 см.


Описание

VISICO ВР-026GWB двусторонний складной фон с пологом1,5х1,8х2м зеленый/белый/синий

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