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Visico BP-027 DH-037 двусторонний складной фон 150x200 см
Visico BP-027 DH-037 двусторонний складной фон 150x200 см

Visico BP-027 DH-037 двусторонний складной фон 150x200 см

Visico
Артикул: DAN-4860

Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-037, размер - 150x200 см.

Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-037 (смотри фото).

Описание

Visico BP-027 DH-037 двусторонний складной фон 150x200 см

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