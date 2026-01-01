Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 120x180 см

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-005, размер - 120x180 см.
Складной тканевый фон размером 120х180 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-005 (смотри фото).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Fotokvant BG-1520 Black White – тканевый фон хромакей двусторонний черно-белого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Компактно переносится, складывается в круг размером 64 см.
Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
Фон E-IMAGE RE2010 white складной, белый, размер - 1,5х2 м.
Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.
Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR03 тип ААА.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.
Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T, размер 120х180 см.
Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 120x180 см. Компактно переносится, складывается в круг размером 54 см. Вес - 1,35 кг.