images
images
images
Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 120x180 см
Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 120x180 см
Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 120x180 см

Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 120x180 см

Visico
Артикул: DAN-4855

Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-005, размер - 120x180 см.

Складной тканевый фон размером 120х180 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-005 (смотри фото).

Описание

Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 120x180 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Арт. NVF-9299
Fotokvant RCI-Canon беспроводный пульт дистанционного управления для Сanon
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.

Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.

400 ₽
В корзину
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Арт. FTR-1168
Fotokvant BG-1520 Black White фон тканевый складной белый и черный 1.5х2 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant BG-1520 Black White – тканевый фон хромакей двусторонний черно-белого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Компактно переносится, складывается в круг размером 64 см.

 

4 660 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9118
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 3 ч

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.


-5.06 %3 360 ₽
3 190 ₽
В корзину
E-IMAGE RE2010 white фон складной белый 1,5х2м
Арт. DAN-5839
E-IMAGE RE2010 white фон складной белый 1,5х2м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон E-IMAGE RE2010 white складной, белый, размер - 1,5х2 м.

Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.

3 630 ₽
В корзину
Varta High Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 2 шт. в комплекте
Арт. DAN-2372
Varta High Energy LR03 алкалиновая батарейка типа AАА 2 шт. в комплекте
Наличие
более 10 шт

Алкалиновая батарейка Varta High Energy LR03 тип ААА.

Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 2 шт.

360 ₽
В корзину
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Арт. DAN-2756
Fotokvant R-120180T отражатель на просвет размер 120х180 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T, размер 120х180 см.

Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 120x180 см. Компактно переносится, складывается в круг размером 54 см. Вес - 1,35 кг.

1 860 ₽
В корзину

Видео

Эдвард Уэстон - американский классик &quot;прямой фотографии&quot;
Эдвард Уэстон - американский классик "прямой фотографии"
Как избежать ошибок новичкам в фотографировании
Как избежать ошибок новичкам в фотографировании
Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.