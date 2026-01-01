images
images
images
images
images
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см

Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см

Raylab
Артикул: DAN-7714

Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см. 

RF-12 — фотофон с пружинным каркасом производства бренда Рейлаб. Цвет белый и черный. Компактные размеры в сложенном состоянии и оперативная подготовка к работе. Пружинный каркас изделия создает отличное натяжение поверхности полотна, позволяя полностью исключить появление даже мельчайших складок.

Описание

Двойное назначение. Одна из сторон полотна получила белое тканевое покрытие, а вторая черное, что позволяет использовать фотофон как большой отражатель для работы со вспышками и постоянным светом, а также в качестве светопоглощающей поверхности для исключения паразитной засветки или бликов. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJ 702 отражатель 5 в 1 белый/золото/серебро/черный/рассеиватель 80 см
Арт. NVF-5769
Fujimi FJ 702 отражатель 5 в 1 белый/золото/серебро/черный/рассеиватель 80 см
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJ702 – круглый дисковый отражатель 5 в 1. Диаметр 80 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.

 

 

1 090 ₽
В корзину
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Арт. DAN-3883
Fotokvant LED-1 KIT комплект постоянного света
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект постоянного света Fotokvant LED-1 KIT.

Комплект состоящий из быстрораскладного софтбокса Fotokvant RLH-1-5070 с цоколем Е27, стойки Fotokvant LS-2102 и светодиодной лампы Fotokvant BLD-60.

3 580 ₽
В корзину

Видео

Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Видеообзор: Как выбрать оптимальную голову для штатива
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Видеоотчёт Фотогора и FOTO.RU с FOTOVIDEOFEST 2023 Санкт-Петербург
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.