Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 100x150 см. 

Двойное назначение. Одна из сторон полотна получила белое тканевое покрытие, а вторая черное, что позволяет использовать фотофон как большой отражатель для работы со вспышками и постоянным светом, а также в качестве светопоглощающей поверхности для исключения паразитной засветки или бликов.
Fujimi FJ702 – круглый дисковый отражатель 5 в 1. Диаметр 80 см. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски.