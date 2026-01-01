Lastolite LB6751 фотофон складной голубой/розовый 180х215 см

Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.
Диаметр купола 101 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LB6751 – складной тканевый фон размером 180х215 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.
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Grifon US-101 TSB translucent-silver/black – зонт универсальный просветный с двухсторонним сменным чехлом серебристого и черного цветов.
Диаметр купола 101 см.
Grifon 2500 студийная стойка 245 см нагрузка до 5 кг в чехле. Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.
Hensel 8607 (38607) – портретная тарелка, белая матовая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров. Предназначена для создания яркого светового потока с мягким светом. Белая портретная тарелка идеально передает мягкие ровные тона кожи, обеспечивает однородный световой поток, аналогичный по рисунку света от серебряной тарелки с установленным рассеивателем.
Совместима с моноблоками Expert/Integra, EH Pro Mini.