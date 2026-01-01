Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый

Артикул: NVF-8609

Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.