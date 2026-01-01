Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый

Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.
Посадочный диаметр - 144 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.
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Fotokvant AR-144-BW - кольцо-адаптер для Bowens 144 мм.
Кольцо-адаптер, предназначено для установки софтбокса на осветители с байонетом Bowens.
Посадочный диаметр - 144 мм.
Fotokvant FL-13 KIT - комплект постоянного света.
Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 180 Вт каждый. Общая мощность 540 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Вес комплекта - 8,2 кг.