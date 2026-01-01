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Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый

Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый

Fujimi
Артикул: NVF-8609

Fujimi FJ 706GB-240/240 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 240х240. В комплекте чехол для переноски.

Описание

Fujimi FJ 706GB-240/240 складной фон 240х240 см хромакей синий/зеленый

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