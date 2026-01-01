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Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый
Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый
Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый
Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый

Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый

Fotokvant
Артикул: DAN-9447

Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый. Ролл-ап мобильный стенд роллерного типа. Цвет зеленый, может использоваться для съемок хромакей. Размер 1,8м х 2м.

Описание

Один из самых широких фонов с подобной конструкцией. Фотополотно вытягивается из металлического корпуса, стоящего на полу и фиксируется на вертикальной раскладной стойке, закреплённой на основании стенда. Корпус стенда для повышения устойчивости оснащён двумя складными ножками. В транспортировочном положении полотно стенда надёжно защищено металлическим корпусом стенда.

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