Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый

Один из самых широких фонов с подобной конструкцией. Фотополотно вытягивается из металлического корпуса, стоящего на полу и фиксируется на вертикальной раскладной стойке, закреплённой на основании стенда. Корпус стенда для повышения устойчивости оснащён двумя складными ножками. В транспортировочном положении полотно стенда надёжно защищено металлическим корпусом стенда.
Стойка с максимальной высотой до 2,1 метра в максимально устойчивом положении. Нагрузкой до 5 кг. Матовой черной небликующей поверхностью и надежными виновыми креплениями. Металлический адаптер на 16 мм или 5/8 дюйма оснащен резьбой 1/4 дюйма.
Является универсальной стойкой-штативом для студийного оборудования, крепления для смартфонов.