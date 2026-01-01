Fotokvant BR-180200 Green фон 1,80х2 м тканевый Roll-Up зеленый

Арт. DAN-9423

Fotokvant RASTR-12 растр соты на каркас 360х360 см 12х12 футов.

Решетка создает направленный свет от источника и незаменима при профессиональной фото и видеосъемке. Растровая решетка Fotokvant сделанная из плотного синтетического материала имеет размеры 3,6 х 3,6 м. Крепится на подготовленный каркас с помощью специальных оттяжек со стопорными шариками (входят в комплект). В сложенном виде имеет компактные размеры и умещается в комплектной сумке.