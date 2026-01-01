Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый

Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фон тканевый, складной Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye серый пятнистый, размер - 1,8х2,1 м.
Складной тканевый фон размером 180х210 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.
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Visico 8D3225FP-200W – лампа импульсная Visico для VT-300 и VT-400, подходит для работы с приборами мощностью 300-400 Дж.
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Осветитель светодиодный Godox LEDP260C Bi-color.
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