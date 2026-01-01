Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый

Арт. DAN-2756

Отражатель на просвет Fotokvant R-120180T, размер 120х180 см.

Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 120x180 см. Компактно переносится, складывается в круг размером 54 см. Вес - 1,35 кг.

