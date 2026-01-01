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Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый
Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый
Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый

Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый

Fotokvant
Артикул: DAN-1676

Фон тканевый, складной Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye серый пятнистый, размер - 1,8х2,1 м.

Складной тканевый фон размером 180х210 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.

Описание

Fotokvant BG-1821 Grey Tie-dye фон 1,8х2,1 м тканевый складной серый пятнистый

Комплектация

  • Фон складной - 1 шт.

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