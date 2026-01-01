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Fotokvant NVF-7974 фон габардиновый Домик у пруда 145x210 см

Fotokvant NVF-7974 фон габардиновый Домик у пруда 145x210 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7974

Fotokvant NVF-7974 – качественный габардиновый фон. Предназначен для проведения детских фотосессий и создания фотографии в стиле фэнтези. Размер, см - 145x210.

Описание

Советы по уходу за габардиновыми студийными фонами

  • Стирать фотофон из габардина можно при температуре не более 30 град. С.
  • Стирку можно осуществлять вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки.
  • Ткань необходимо хорошо споласкивать, чтобы на ней не оставалось моющих средств, так как солнечные лучи могут неблагоприятно воздействовать на химические средства и изображение может потерять яркость.
  • Не используйте отбеливающие вещества, содержащие хлор.
  • Максимальная температура при глажке не должна превышать 120 град. С.
  • Гладить габардиновые фотофоны рекомендуется в слегка влажном состоянии.

Комплектация

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