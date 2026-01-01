Fotokvant NVF-7974 фон габардиновый Домик у пруда 145x210 см

Арт. NVF-5816

FST UС-80 – фотозонт студийный комбинированный, отражающий/просветный.

Основа – просветный фотозонт, чехол съемный белый/черный. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют тени и блики. Легко складывается и удобен при транспортировке. Диаметр купола, см – 80. Вес - 0,35 кг.

