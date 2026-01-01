images
Ella Bella PHOTO BACKDROP SABLE WOOD (2505) фон бумажный формовочная доска 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP SABLE WOOD (2505) фон бумажный формовочная доска 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5677

Ella Bella PHOTO BACKDROP SABLE WOOD – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – формовочная доска.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

     

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Подарок
при заказе
Арт. FTR-873
Grifon BS-04 система установки 2,6х3 м для тяжелых фонов
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-04 – система установки фона типа ворота для тяжелых (до 8 кг) фонов. Представляет из себя две стойки и телескопическую перекладину для установки фона. Максимальная высота стоек – 2,6 м. Длина в упаковке, см – 124.

6 800 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Арт. FTR-1307
Fotokvant BN-1621 Black нетканый фон 1,6х2,1 м черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет черный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.

900 ₽
В корзину

Видео

Три способа освещения фона
Три способа освещения фона
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Фотосессия детей. 5 советов по съемке
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор &quot;афганской девочки&quot;
Стив МакКарри - легендарный американский фотожурналист и автор "афганской девочки"
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.