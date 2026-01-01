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Ella Bella PHOTO BACKDROP RUSTIC WOOD (2509) фон бумажный деревенский пол деревянный 120х180 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP RUSTIC WOOD (2509) фон бумажный деревенский пол деревянный 120х180 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5674

Ella Bella PHOTO BACKDROP RUSTIC WOOD – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – деревенский пол деревянный.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

     

 

 

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