Ella Bella PHOTO BACKDROP MEDIT PEACH (2518) фон бумажный средиземноморский персиковый 120х180 см

Арт. DAN-2768

Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35м.

Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.



Может быть использована, как держатель фонов до 1,35м шириной. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

Внутренний диаметр - 47 мм.