Ella Bella PHOTO BACKDROP CHEVRON PINK (2511) фон бумажный розовый шеврон 120х180 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP CHEVRON PINK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – розовый шеврон.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Тканевый фон Grifon - пятнистый серо-сиреневый. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.
Fujimi FJ-BTRC – беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов. Будет удобен тем фотографам, которые увлекаются мобилографией, ведут собственные блоги и имеют фотогалереи в известных социальных сетях.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет мандариновый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.
Grifon RIF-2 – комплект люминесцентного света мощностью 250 Вт. В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном LH-003. Правильная световая температура 5000-5500К даст чистый белый свет , поэтому пропадает необходимости длительной постобработки. Подходит для освещения больших участков и декораций. Легкий в сборке, за счет этого может использоваться на выезде.