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Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK (2516) фон бумажный старый кирпич красный 2х10 м

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK (2516) фон бумажный старый кирпич красный 2х10 м

Ella Bella
Артикул: NVF-5641

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 2х10 м. Расцветка – старый красный кирпич.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

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