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Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK (2517) фон бумажный старый кирпич терракотовый 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK (2517) фон бумажный старый кирпич терракотовый 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5639

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – старый кирпич терракотовый.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет красный.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

1 500 ₽
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