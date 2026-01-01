Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK (2517) фон бумажный старый кирпич терракотовый 120х365 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED BRWN BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка – старый кирпич терракотовый.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Фон нетканый Fotokvant BN-2150. Размер 2,1х5,0 м. Цвет красный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.