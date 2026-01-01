images
Ella Bella COROBUFF CLOUDS (12850) фон бумажный объемный белые облака 120х380 см

Ella Bella COROBUFF CLOUDS (12850) фон бумажный объемный белые облака 120х380 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5605

Ella Bella COROBUFF CLOUDS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella.

Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х380 см. Расцветка – белые облака.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Арт. FTR-1297
Fotokvant BN-1650 White нетканый фон 1,6х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.

1 280 ₽
В корзину
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Арт. NVF-5451
Colorama CO110 Lilac 2,72х11 фон бумажный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama CO110 Lilac – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.

Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11 м. Цвет – сиреневый.

13 290 ₽
В корзину
Ella Bella COROBUFF ROCK WALL (12150) фон бумажный объемный каменная стена 120х380 см
Арт. NVF-5609
Ella Bella COROBUFF ROCK WALL (12150) фон бумажный объемный каменная стена 120х380 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ella Bella COROBUFF ROCK WALL – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella.

Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х380 см. Расцветка – каменная стена.

2 000 ₽
В корзину
Fujimi FCL-C35 клипса для крепления студийного оборудования
Арт. NVF-2165
Fujimi FCL-C35 клипса для крепления студийного оборудования
Наличие
более 10 шт

Fujimi FCL-C35 – клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.

Вес - 100 грамм.

180 ₽
В корзину
-7 %
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Арт. NVF-7890
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 16 ч

Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.

-7 %780 ₽
720 ₽
В корзину

Видео

Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Что такое гистограмма. Просто об очень полезном инструменте
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.