П-Фото (1199-210) отвес для фона 2,1 м

Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отвес для фона П-Фото (1199-210) длиной 2,1 м.
Отвес крепится к нижней части фона на четырех обжимных элементах и своим весом натягивает его. Длина - 2,1 м.
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Kupo KS012 Swivel Steel U hook – поворотный стальной U-образный крюк для крепления фонов. Крюк имеет палец для крепления в суиер-кламп.
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