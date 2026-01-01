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П-Фото (1199-210) отвес для фона 2,1 м
П-Фото (1199-210) отвес для фона 2,1 м

П-Фото (1199-210) отвес для фона 2,1 м

П-Фото
Артикул: DAN-3019

Отвес для фона П-Фото (1199-210) длиной 2,1 м.

Отвес крепится к нижней части фона на четырех обжимных элементах и своим весом натягивает его. Длина - 2,1 м.

Описание

П-Фото (1199-210) отвес для фона 2,1 м

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