images
Grifon FLH-J переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon FLH-J переходник для установки накамерных фотовспышек

Grifon
Артикул: NVF-1896

Grifon FLH-J – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.

На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,1 кг.

Описание

Grifon FLH-J переходник для установки накамерных фотовспышек

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Hensel 87 (33087) зонтичный рефлектор для EH
Арт. NVF-1310
Hensel 87 (33087) зонтичный рефлектор для EH
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Hensel 87 (33087) – специальная насадка-рефлектор для EH-серии, предназначенная для ограничения светового потока или его отражения в направлении объекта. Рекомендуется использовать с зонтами.

Байонет – Hensel.

5 350 ₽
В корзину
Fotokvant PRB-003 подарочный кожаный браслет любителям фотографии бирюзовый
Арт. NVF-3259
Fotokvant PRB-003 подарочный кожаный браслет любителям фотографии бирюзовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRB-003 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный презент фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – бирюзовый.

480 ₽
В корзину
FST UD-51 B/W фотозонт глубокий
Арт. OLE-2171
FST UD-51 B/W фотозонт глубокий
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Белый параболический зонт на отражение диаметром 130см. Облегченная конструкция за счет 16 фиберглассовых спиц. Чехол в комплекте.

8 100 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
5 cоветов новичкам фотографам от Jasmine Star
Как сделать винтажный портрет
Как сделать винтажный портрет
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера