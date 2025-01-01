Hensel 87 (33087) – специальная насадка-рефлектор для EH-серии, предназначенная для ограничения светового потока или его отражения в направлении объекта. Рекомендуется использовать с зонтами.
Байонет – Hensel.
Grifon FLH-J – переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов.
На установочной площадке имеется зажим для накамерной фотовспышки. Конструкцией предусмотрено отверстие для установки фотозонта. Вес - 0,1 кг.
Fotokvant PRB-003 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии». Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный презент фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – бирюзовый.
Белый параболический зонт на отражение диаметром 130см. Облегченная конструкция за счет 16 фиберглассовых спиц. Чехол в комплекте.
Wansen
Работай с цветом без бликов