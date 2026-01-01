П-Фото (1199-135) отвес для фона 1,35 м

Арт. NVF-6401Grifon CL-C47 зажим-клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт
Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Отвес для фона П-Фото (1199-135) длиной 1,35 м.
Отвес крепится к нижней части фона на трех обжимных элементах и своим весом натягивает его. Длина - 1,35 м.
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Grifon CL-C47 – зажим-клипса для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.