Saramonic VmicLink5 TX+TX+TX+RX цифровая радиосистема с 3 передатчиками и 1 приемником

Описание

Система включает в себя один портативный приемник VmicLink5-RX со съемными антеннами, три передатчика VmicLInk5-TX с петличными микрофонами и аккумуляторные батареи. Она может использоваться для захвата звука для видеороликов DSLR, кинопроизводства и широковещательных телевизионных трансляций.

VmicLink5 RX5 - это беспроводной приемник для крепления на камере. Он оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем и синхронизацией DigRF с передатчиком. Выбираемый выходной режим позволяет выбрать выходной сигнал моно или стерео.

VmicLink5 TX5 представляет собой компактный передатчик, оснащенный PLL-синтезатором частот и обадает функцией отключения звука. Он имеет блокировочные микрофонные и линейные входные разъемы и предназначен для работы в полосе частот 5725 - 5875 МГц.

Система может постоянно контролировать и при потребности менять частоту для поддержания максимально возможно высокого уровня сигнала на расстоянии до 30 метров.

В комплект входит система перезаряжаемых литий-ионных батарей, зажимы для ремней, адаптер для крепления на башмаке, зарядное устройство и зажим для микрофона.