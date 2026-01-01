Saramonic UwMic15 SR-HM15+RX15 микрофон с передатчиком и 1 приемником

Описание

Saramonic RX15 - беспроводной приемник для камеры. Он имеет легко читаемый ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. Оснащенный функцией автоматического сканирования, RX15 может искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

Saramonic SR-HM15 представляет собой портативный беспроводной ручной микрофон для интервью, который использует спектр UHF (Ultra High Frequency) и обеспечивает богатый и детальный звук вещательного качества.

Если у возникли проблемы с помехами и нужно переключать каналы, встроенный инфракрасный порт упрощает синхронизацию. Кнопка питания на передатчике HM15 может быть заблокирована, чтобы предотвратить его случайное отключение при использовании.

Рабочий диапазон системы 100 м.