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Saramonic UwMic15 SR-HM15+RX15 микрофон с передатчиком и 1 приемником
Saramonic UwMic15 SR-HM15+RX15 микрофон с передатчиком и 1 приемником

Saramonic UwMic15 SR-HM15+RX15 микрофон с передатчиком и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2703

Радиосистема Saramonic UwMic15 SR-HM15+RX15 с беспроводным микрофоном и приемником.

Беспроводная портативная микрофонная система с приемником RX15 и репортерским микрофоном-передатчиком SR-HM15. Комплект предназначен для записи качественного звука при видео съемке на зеркальные фотокамеры, беззеркальные камеры или видеокамеры. Система обеспечивает стабильный звук без помех.

Описание

Saramonic RX15 - беспроводной приемник для камеры. Он имеет легко читаемый ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. Оснащенный функцией автоматического сканирования, RX15 может искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

Saramonic SR-HM15 представляет собой портативный беспроводной ручной микрофон для интервью, который использует спектр UHF (Ultra High Frequency) и обеспечивает богатый и детальный звук вещательного качества.

Если у возникли проблемы с помехами и нужно переключать каналы, встроенный инфракрасный порт упрощает синхронизацию. Кнопка питания на передатчике HM15 может быть заблокирована, чтобы предотвратить его случайное отключение при использовании. 

Рабочий диапазон системы 100 м.

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