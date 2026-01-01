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Saramonic UwMic15 RX15+TX15 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic UwMic15 RX15+TX15 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2701

Радиосистема Saramonic UwMic15 RX15+TX15 с передатчиком и приемником.

Беспроводная микрофонная система обеспечивающая стабильный, без помех звук. Она идеально подходит для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения. Обеспечивает надежную запись звука.

Описание

Saramonic RX15 - беспроводной приемник для камеры. Он имеет легко читаемый ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. Оснащенный функцией автоматического сканирования, RX15 может искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

Saramonic TX15 - компактный передатчик использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность ВЧ может переключаться между высокими, средними и низкими частотами.

Характеристики:

  • каналы - 16
  • диапазон частот - 555 МГц - 579 МГц
  • чувствительность -  -95 дБм
  • соотношение сигнал/шум - 70 дБ
  • питание - 2 батареи AA

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