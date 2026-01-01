Saramonic UwMic15 RX15+TX15 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Описание

Saramonic RX15 - беспроводной приемник для камеры. Он имеет легко читаемый ЖК-дисплей и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. Оснащенный функцией автоматического сканирования, RX15 может искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени.

Saramonic TX15 - компактный передатчик использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность ВЧ может переключаться между высокими, средними и низкими частотами.

Характеристики: