Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Описание

Каналы выбираются переключателем на приемнике и передатчике. Приемник оснащен выходом на наушники для мониторинга сигнала, а также регулятором громкости. Входящий в комплект петличный микрофон имеет всенаправленную диаграмму направленности и оснащен клипсой и ветрозащитой.

Приемник и передатчик имеют крепления для пояса брюк или ремня, а также для установки на горячий башмак камеры.

Питание приборов осуществляется от двух батарей типа AA, время непрерывной работы до 5 часов. О низком заряде батарей сигнализирует светодиодный индикатор.

Характеристики: