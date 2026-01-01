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Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2682

Радиосистема Saramonic SR-WM4C с передатчиком и приемником.

Комплект представляет из себя компактную беспроводную петличную микрофонную систему, которая работает в УКВ диапазоне на частотах 203-216 МГц. В модели предусмотрено четыре переключаемых канала, что позволяет передавать качественный звук без помех на расстоянии до 60 метров на открытом пространстве.

Описание

Каналы выбираются переключателем на приемнике и передатчике. Приемник оснащен выходом на наушники для мониторинга сигнала, а также регулятором громкости. Входящий в комплект петличный микрофон имеет всенаправленную диаграмму направленности и оснащен клипсой и ветрозащитой.

Приемник и передатчик имеют крепления для пояса брюк или ремня, а также для установки на горячий башмак камеры.

Питание приборов осуществляется от двух батарей типа AA, время непрерывной работы до 5 часов. О низком заряде батарей сигнализирует светодиодный индикатор. 

Характеристики:

  • размер - 102x62x45 мм
  • длина антенны - 178 мм
  • вес - 80 г

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