Saramonic SR-WM4C радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Каналы выбираются переключателем на приемнике и передатчике. Приемник оснащен выходом на наушники для мониторинга сигнала, а также регулятором громкости. Входящий в комплект петличный микрофон имеет всенаправленную диаграмму направленности и оснащен клипсой и ветрозащитой.
Приемник и передатчик имеют крепления для пояса брюк или ремня, а также для установки на горячий башмак камеры.
Питание приборов осуществляется от двух батарей типа AA, время непрерывной работы до 5 часов. О низком заряде батарей сигнализирует светодиодный индикатор.
Характеристики:
- размер - 102x62x45 мм
- длина антенны - 178 мм
- вес - 80 г