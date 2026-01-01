Boya BY-WM4 беспроводная микрофонная система

Характеристики:
- вес (приемник), г – 152 (без аккумулятора)
- вес (передатчик), г – 136 (без аккумулятора)
- размеры (приемник), мм – 60х86х41
- размеры (передатчик), мм – 60х86х28
- потребляемая мощность – 1,5 В/120 мА
- требования к питанию – 1,5 В постоянного тока (две батареи размера АА(одна на приемник + одна на передатчик)
- рабочий диапазон, м – 25
- аудио вход – 3,5 мм мини-разъем
- чувствительность приема – -85 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- выходной уровень наушников – 32 Ом, 65 мВт
- уровень выходного радио частотного сигнала – 2 мВт
- искажение – 0,1% или менее (32 Ом, 1 кГц, выход 65 мВт )
- сигнал/шум – 76 дБ или более
- частотный отклик – 35 Гц-14 кГц ± 3 дБ
- полоса частот – 2,4 ГГц (2405-2478 МГц)
- радиочастотная модуляция – GFSK (Гауссовая манипуляция сдвигом частоты)