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Boya BY-WM4 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM4 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM4 беспроводная микрофонная система

Boya BY-WM4 беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: NVF-8989

Boya BY-WM4 – беспроводная микрофонная система.

Компактный беспроводной микрофон может работать со смартфоном, планшетом, камерой DSLR, видеокамерой, диктофоном, ПК и другими аудио/видео устройствами. Система простота в использовании и обеспечивает надежное и безотказное функционирование. 

Описание

Характеристики:

  • вес (приемник), г – 152 (без аккумулятора)
  • вес (передатчик), г – 136 (без аккумулятора)
  • размеры (приемник), мм – 60х86х41
  • размеры (передатчик), мм – 60х86х28
  • потребляемая мощность – 1,5 В/120 мА
  • требования к питанию – 1,5 В постоянного тока (две батареи размера АА(одна на приемник + одна на передатчик)
  • рабочий диапазон, м – 25
  • аудио вход – 3,5 мм мини-разъем
  • чувствительность приема – -85 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • выходной уровень наушников – 32 Ом, 65 мВт
  • уровень выходного радио частотного сигнала – 2 мВт
  • искажение – 0,1% или менее (32 Ом, 1 кГц, выход 65 мВт )
  • сигнал/шум – 76 дБ или более
  • частотный отклик – 35 Гц-14 кГц ± 3 дБ
  • полоса частот – 2,4 ГГц (2405-2478 МГц)
  • радиочастотная модуляция – GFSK (Гауссовая манипуляция сдвигом частоты)

Комплектация

  • Передатчик.
  • Приемник.
  • Петличный микрофон.
  • Зажим на одежду.
  • 3,5 мм кабель TRS аудио выхода.
  • 3,5 мм кабель TRRS аудио выхода.
  • Крепление на холодный башмак.
  • Прочный футляр.
  • Инструкция на русском языке.

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