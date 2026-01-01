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DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема
DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема
DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема

DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема

DJI
Артикул: OLE-2837

Компактная мощная система беспроводного микрофона, обеспечивающая качество звука на расстоянии до 250 м. Двухканальная радиосистема передаёт сигнал в диапазоне 2.4 ГГц. Приемник оснащен цветным дисплей и выход для наушников. В передатчик встроен всенаправленный микрофон с системой защиты от помех. Встроенная память позволяет записывать материал до 14 часов. Можно настроить усиление от -12дБ до 12 дБ. В комплекте зарядный чехол.  Магнитное крепление на одежду

Описание

Характеристики:

  • Подключение mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C
  • Рабочий диапозон частот 2400 × 2483.5 ГГц
  • Встроенный микрофон, вход  mini Jack 3.5мм
  • Передача сигнала 2,4 ГГц
  • Чувствительность -17 дБ
  • Частотный диапозон 50-20000 Гц
  • SPL максимальный 114 дБ
  • Сигнал/шум 23 дБ SPL
  • Запись звука - моно / стерео
  • Рабочая дистанция 250 м
  • Запись на встроенную память до 14 часов аудио
  • Встроенный дисплей
  • Размер приемника 47,44 х 32,21 х 17,35 мм
  • Аккумулятор приемника 320 мАч, 3,85 В, 1.23 Втч
  • Время работы приемника до 5 ч
  • Размер передатчика 47,32 х 30,43 х 20 мм
  • Аккумулятор передатчика 320 мАч, 3,85 В, 1.23 Втч
  • Время работы передатчика до 5,5 ч
  • Вес приемника 24,9 гр
  • Вес передатчика 30 гр

Комплектация

  • приёмник 
  • передатчик  (2шт)
  • кейс 
  • аудиокабель mini Jack TRS
  • переходник Type-C
  • переходник LIghtning
  • ворсовая ветрозащита (2шт)
  • магнитное крепление (2шт)
  • чехол
  • крепление на горячий башмак
  • зарядный кабель

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