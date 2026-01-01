DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема

Характеристики:
- Подключение mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C
- Рабочий диапозон частот 2400 × 2483.5 ГГц
- Встроенный микрофон, вход mini Jack 3.5мм
- Передача сигнала 2,4 ГГц
- Чувствительность -17 дБ
- Частотный диапозон 50-20000 Гц
- SPL максимальный 114 дБ
- Сигнал/шум 23 дБ SPL
- Запись звука - моно / стерео
- Рабочая дистанция 250 м
- Запись на встроенную память до 14 часов аудио
- Встроенный дисплей
- Размер приемника 47,44 х 32,21 х 17,35 мм
- Аккумулятор приемника 320 мАч, 3,85 В, 1.23 Втч
- Время работы приемника до 5 ч
- Размер передатчика 47,32 х 30,43 х 20 мм
- Аккумулятор передатчика 320 мАч, 3,85 В, 1.23 Втч
- Время работы передатчика до 5,5 ч
- Вес приемника 24,9 гр
- Вес передатчика 30 гр