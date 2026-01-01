DJI Mic (2 TX + 1 RX + Charging Case) радиосистема

Артикул: OLE-2837

Компактная мощная система беспроводного микрофона, обеспечивающая качество звука на расстоянии до 250 м. Двухканальная радиосистема передаёт сигнал в диапазоне 2.4 ГГц. Приемник оснащен цветным дисплей и выход для наушников. В передатчик встроен всенаправленный микрофон с системой защиты от помех. Встроенная память позволяет записывать материал до 14 часов. Можно настроить усиление от -12дБ до 12 дБ. В комплекте зарядный чехол. Магнитное крепление на одежду