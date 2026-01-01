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Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic SR-AX101 накамерный микшер
Saramonic SR-AX101 накамерный микшер

Saramonic SR-AX101 накамерный микшер

Saramonic
Артикул: DAN-2668

Накамерный микшер Saramonic SR-AX101.

Прибор позволяет расширить возможность подключения различных средств записи к зеркальной или системной камере с функцией видеосъемки. Два балансных монофонических входных разъема XLR обеспечивают подключение самых разнообразных профессиональных источников аудиосигнала, микрофонов различного типа и направленности, радиосистем, внешних микшеров и усилителей.

Описание

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально. 

Стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами.

Микшер не требует дополнительного питания. Устройство выполнено в корпусе из прорезиненного пластика. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо.

Характеристики:

  • аудиовходы - 2 моно XLR, 1 стерео мини-джек 3,5 мм
  • аудиовыходы - 1 стерео мини-джек 3,5 мм
  • частотный диапазон - 20 Гц- 20 кГц (±1,5 дБ)
  • регулировка уровня звука - поканальная
  • входной уровень - микрофон -35 dBu; линейный -10 - +4 dBu
  • размер - 87x80x52 мм
  • вес - 191 г

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