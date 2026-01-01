Saramonic SR-AX101 накамерный микшер

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально.
Стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами.
Микшер не требует дополнительного питания. Устройство выполнено в корпусе из прорезиненного пластика. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо.
Характеристики:
- аудиовходы - 2 моно XLR, 1 стерео мини-джек 3,5 мм
- аудиовыходы - 1 стерео мини-джек 3,5 мм
- частотный диапазон - 20 Гц- 20 кГц (±1,5 дБ)
- регулировка уровня звука - поканальная
- входной уровень - микрофон -35 dBu; линейный -10 - +4 dBu
- размер - 87x80x52 мм
- вес - 191 г