Saramonic SR-AX101 накамерный микшер

Описание

Мониторный стереовход прибора дает возможность параллельно вести запись с пульта. Уровень звука может регулироваться поканально.

Стереофонический выход с разъемом мини-джек позволяет подключить микшер практически к любой фото- и видеокамере с аудиовходом. Переключатель GND дает возможность выбирать заземление между каналами.

Микшер не требует дополнительного питания. Устройство выполнено в корпусе из прорезиненного пластика. Для крепления на камеру предусмотрена площадка с резьбовым соединением под штативное гнездо.

Характеристики: