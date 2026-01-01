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Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м
Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м
Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м
Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м

Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м

Fotokvant
Артикул: MTG-2855

Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м. Комплект состоит из Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг и Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофонаДержатель микрофона входит в комплект. Длина штанги 73 см. Высота стойки 210 см. 

Описание

Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м

Комплектация

  • Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку LS-2100 для микрофона.
  • Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг

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