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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant LS-2102+LSP-73MAC KIT крепление для микрофона 2,1х0,73 м. Комплект состоит из Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг и Fotokvant LSP-73MAC перекладина 73 см на стойку для микрофона. Держатель микрофона входит в комплект. Длина штанги 73 см. Высота стойки 210 см.
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