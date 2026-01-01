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Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем
Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем
Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем
Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем
Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем

Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем

Saramonic
Артикул: DAN-2677

Адаптер для микрофона с предусилителем Saramonic smartRig II.

Адаптер предназначен для подключения источников аудио сигнала профессионального класса к смартфонам и планшетам на базе операционных систем Android и iOS.

Описание

Прибор оснащен предусилителем и может обеспечить фантомное питание 48 В с силой тока до 13 мА, что позволяет использовать конденсаторные, студийные и сценические микрофоны. Уровень записи можно контролировать через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack 3,5 мм.

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