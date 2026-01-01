Saramonic smartRig II адаптер для микрофона с предусилителем

Описание

Прибор оснащен предусилителем и может обеспечить фантомное питание 48 В с силой тока до 13 мА, что позволяет использовать конденсаторные, студийные и сценические микрофоны. Уровень записи можно контролировать через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack 3,5 мм.