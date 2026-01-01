Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio

Уровень записи контролируется через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack 3,5 мм. В качестве предусилителя адаптер позволяет использовать профессиональные сценические или студийные микрофоны для создания музыки на мобильных устройствах iOS.
Алкалиновая батарейка Varta E 9V Krona High Energy тип крона.
Батарейки серии High Energy являются наиболее мощными из ассортимента Varta. Серия разработана специально для использования в устройствах с высоким и переменным энергопотреблением, таких как игрушки, аксессуары для компьютеров, фонари или датчики движения. В комплекте - 1 шт.