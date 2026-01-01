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Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio
Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio
Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio
Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio
Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio
Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio

Saramonic SmartRig Di адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio

Saramonic
Артикул: DAN-2676

Адаптер для микрофона и гитары на Apple Lightning Audio Saramonic SmartRig Di.

Прибор предназначен для подключения источников аудио сигнала профессионального класса к любому устройству Apple с разъемом Lightning.

Описание

Уровень записи контролируется через наушники, для подключения которых в адаптере предусмотрен специальный выход с разъемом mini jack 3,5 мм. В качестве предусилителя адаптер позволяет использовать профессиональные сценические или студийные микрофоны для создания музыки на мобильных устройствах iOS.

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