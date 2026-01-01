Boya BY-GOC микрофонный адаптер для камер GoPro

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер микрофона мини-USB – Jack 3,5 мм. Boya для камер GoPro представляет из себя идеальное решение для качественной записи звука с камер GoPro. Совместимость с камерами GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и LM 20, а также телефонами, имеющими разъем мини-USB. Вес – 6 г.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Fujimi FJ-GL5 – специальный белые перчатки для фотографа.
Изготовлены из плотного белого хлопка (без ворса). Предназначены для работы с негативами и диапозитивами , а также прочими продуктами фотоиндустрии, где требуется бережное и аккуратное обращение. Размер XL, 24 см.
Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.
Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.