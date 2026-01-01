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Boya BY-GOC микрофонный адаптер для камер GoPro

Boya BY-GOC микрофонный адаптер для камер GoPro

Boya
Артикул: NVF-8116

Адаптер микрофона мини-USB – Jack 3,5 мм. Boya для камер GoPro представляет из себя идеальное решение для качественной записи звука с камер GoPro. Совместимость с камерами GoPro 3, GoPro 3+, GoPro 4 и LM 20, а также телефонами, имеющими разъем мини-USB. Вес – 6 г.

Описание

Boya BY-GOC микрофонный адаптер для камер GoPro

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