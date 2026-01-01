Boya BY-AP4W беспроводные стереонаушники белые

Наушники автоматически включаются после извлечения из чехла для зарядки и автоматически выключаются после того, как их положить обратно.
Чехол оборудован портом USB-C и индикатором уровня заряда. Устройство также имеет встроенный микрофон, функцию беспроводной зарядки, сенсорное управление.
Аккумулятор обеспечивает 6 часов автономной работы и заряжается от зарядного устройства которое идет в комплекте.
Характеристики:
- версия вluetooth - V5.0
- частота - 20HZ-20kHZ
- рабочая дистанция - ≥10м
- наушники АКБ - 50mAh*2
- зарядный кейс АКБ - 400mAh
- воспроизведение - ≈6 ч (наушники)(50% громкость); ≈16 ч (с зарядным кейсом)
- время зарядки - ≈1,5 ч (наушники); ≈2 ч (зарядный кейс)