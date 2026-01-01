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Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные
Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные
Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные
Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные

Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные

Boya
Артикул: DAN-5690

Беспроводные стереонаушники Boya BY-AP4B, черные. Стильные вluetooth наушники, дают возможность слушать аудиозапись, во время занятий спортом, путешествия или во время поездки на работу и домой. Цвет - черный.

Описание

Boya BY-AP4B – беспроводные стереонаушники-вкладыши с зарядным кейсом

Беспроводные наушники Boya BY-AP4B – это компактные стереонаушники-вкладыши (TWS) в классическом черном цвете. Они идеально подходят для активного отдыха, поездок в метро и работы за компьютером благодаря стабильному беспроводному соединению и удобной посадке.

Наушники автоматически включаются при открытии зарядного кейса и выключаются, когда вы кладете их на зарядку. Сенсорная панель на каждом наушнике позволяет управлять воспроизведением и отвечать на звонки. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу голоса во время разговоров.

Времени автономной работы хватает до 6 часов непрерывного воспроизведения на 50% громкости. С учетом подзарядки от кейса общее время достигает 16 часов. Быстрая зарядка наушников занимает 1.5 часа, кейса – 2 часа через USB-C. Поддерживается также беспроводная зарядка, что делает использование еще более удобным.

Назначение и применение

  • Прослушивание музыки, подкастов и аудиокниг в дороге и дома.
  • Использование в качестве гарнитуры для звонков и видеоконференций.
  • Занятия спортом и активный отдых благодаря надежной фиксации.
  • Работа и учеба с возможностью быстрого переключения между устройствами.

Ключевые особенности

  • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии кейса.
  • Сенсорное управление на каждом наушнике для переключения треков и управления звонками.
  • Время работы до 6 часов от одного заряда и до 16 часов с зарядным кейсом.
  • Зарядный кейс емкостью 400 мАч с индикатором уровня заряда.
  • Быстрая зарядка через USB-C: наушники за 1.5 часа, кейс за 2 часа.
  • Поддержка беспроводной зарядки.
  • Стабильное беспроводное соединение Bluetooth 5.0 на расстоянии до 10 метров.
  • Встроенный микрофон для звонков.
  • Компактный и легкий дизайн.

Технические характеристики

  • Тип: Беспроводные наушники-вкладыши (TWS).
  • Бренд: Boya.
  • Модель: BY-AP4B.
  • Цвет: Черный.
  • Версия Bluetooth: 5.0.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц.
  • Рабочая дистанция: до 10 метров.
  • Емкость аккумулятора наушников: 50 мАч (каждый).
  • Емкость аккумулятора зарядного кейса: 400 мАч.
  • Время воспроизведения: до 6 часов (наушники), до 16 часов (с кейсом).
  • Время зарядки: около 1.5 часов (наушники), около 2 часов (зарядный кейс).
  • Интерфейс зарядки: USB-C, поддержка беспроводной зарядки.

Как использовать наушники

  1. Достаньте наушники из зарядного кейса – они автоматически включатся.
  2. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выполните сопряжение с наушниками.
  3. Используйте сенсорные панели на наушниках для управления воспроизведением и звонками.
  4. Для зарядки поместите наушники в кейс, а кейс подключите к источнику питания через USB-C или используйте беспроводную зарядку.
  5. Уровень заряда можно проверить по индикатору на кейсе.

Преимущества использования

  • Полная свобода от проводов благодаря Bluetooth 5.0.
  • Автоматическое включение и удобное управление сенсорами.
  • Длительное время работы с возможностью подзарядки от кейса.
  • Универсальность: поддержка проводной (USB-C) и беспроводной зарядки.
  • Компактность и легкий вес для повседневного использования.

Уход и хранение

  • Храните наушники в зарядном кейсе в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
  • Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань.
  • Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
  • Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.

Комплектация

  • Беспроводные наушники Boya BY-AP4B (2 шт.).
  • Зарядный кейс.
  • Кабель USB-C для зарядки.
  • Руководство пользователя.

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