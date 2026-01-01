Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные

Boya BY-AP4B – беспроводные стереонаушники-вкладыши с зарядным кейсом
Беспроводные наушники Boya BY-AP4B – это компактные стереонаушники-вкладыши (TWS) в классическом черном цвете. Они идеально подходят для активного отдыха, поездок в метро и работы за компьютером благодаря стабильному беспроводному соединению и удобной посадке.
Наушники автоматически включаются при открытии зарядного кейса и выключаются, когда вы кладете их на зарядку. Сенсорная панель на каждом наушнике позволяет управлять воспроизведением и отвечать на звонки. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу голоса во время разговоров.
Времени автономной работы хватает до 6 часов непрерывного воспроизведения на 50% громкости. С учетом подзарядки от кейса общее время достигает 16 часов. Быстрая зарядка наушников занимает 1.5 часа, кейса – 2 часа через USB-C. Поддерживается также беспроводная зарядка, что делает использование еще более удобным.
Назначение и применение
- Прослушивание музыки, подкастов и аудиокниг в дороге и дома.
- Использование в качестве гарнитуры для звонков и видеоконференций.
- Занятия спортом и активный отдых благодаря надежной фиксации.
- Работа и учеба с возможностью быстрого переключения между устройствами.
Ключевые особенности
- Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии кейса.
- Сенсорное управление на каждом наушнике для переключения треков и управления звонками.
- Время работы до 6 часов от одного заряда и до 16 часов с зарядным кейсом.
- Зарядный кейс емкостью 400 мАч с индикатором уровня заряда.
- Быстрая зарядка через USB-C: наушники за 1.5 часа, кейс за 2 часа.
- Поддержка беспроводной зарядки.
- Стабильное беспроводное соединение Bluetooth 5.0 на расстоянии до 10 метров.
- Встроенный микрофон для звонков.
- Компактный и легкий дизайн.
Технические характеристики
- Тип: Беспроводные наушники-вкладыши (TWS).
- Бренд: Boya.
- Модель: BY-AP4B.
- Цвет: Черный.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц.
- Рабочая дистанция: до 10 метров.
- Емкость аккумулятора наушников: 50 мАч (каждый).
- Емкость аккумулятора зарядного кейса: 400 мАч.
- Время воспроизведения: до 6 часов (наушники), до 16 часов (с кейсом).
- Время зарядки: около 1.5 часов (наушники), около 2 часов (зарядный кейс).
- Интерфейс зарядки: USB-C, поддержка беспроводной зарядки.
Как использовать наушники
- Достаньте наушники из зарядного кейса – они автоматически включатся.
- Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выполните сопряжение с наушниками.
- Используйте сенсорные панели на наушниках для управления воспроизведением и звонками.
- Для зарядки поместите наушники в кейс, а кейс подключите к источнику питания через USB-C или используйте беспроводную зарядку.
- Уровень заряда можно проверить по индикатору на кейсе.
Преимущества использования
- Полная свобода от проводов благодаря Bluetooth 5.0.
- Автоматическое включение и удобное управление сенсорами.
- Длительное время работы с возможностью подзарядки от кейса.
- Универсальность: поддержка проводной (USB-C) и беспроводной зарядки.
- Компактность и легкий вес для повседневного использования.
Уход и хранение
- Храните наушники в зарядном кейсе в сухом месте, защищенном от пыли и влаги.
- Для очистки корпуса используйте мягкую сухую ткань.
- Не используйте абразивные или химические чистящие средства.
- Избегайте падений и попадания жидкости внутрь устройства.