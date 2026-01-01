Boya BY-AP4B беспроводные стереонаушники черные

Описание

Boya BY-AP4B – беспроводные стереонаушники-вкладыши с зарядным кейсом

Беспроводные наушники Boya BY-AP4B – это компактные стереонаушники-вкладыши (TWS) в классическом черном цвете. Они идеально подходят для активного отдыха, поездок в метро и работы за компьютером благодаря стабильному беспроводному соединению и удобной посадке.

Наушники автоматически включаются при открытии зарядного кейса и выключаются, когда вы кладете их на зарядку. Сенсорная панель на каждом наушнике позволяет управлять воспроизведением и отвечать на звонки. Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу голоса во время разговоров.

Времени автономной работы хватает до 6 часов непрерывного воспроизведения на 50% громкости. С учетом подзарядки от кейса общее время достигает 16 часов. Быстрая зарядка наушников занимает 1.5 часа, кейса – 2 часа через USB-C. Поддерживается также беспроводная зарядка, что делает использование еще более удобным.

Назначение и применение

Прослушивание музыки, подкастов и аудиокниг в дороге и дома.

Использование в качестве гарнитуры для звонков и видеоконференций.

Занятия спортом и активный отдых благодаря надежной фиксации.

Работа и учеба с возможностью быстрого переключения между устройствами.

Ключевые особенности

Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии кейса.

Сенсорное управление на каждом наушнике для переключения треков и управления звонками.

Время работы до 6 часов от одного заряда и до 16 часов с зарядным кейсом.

Зарядный кейс емкостью 400 мАч с индикатором уровня заряда.

Быстрая зарядка через USB-C: наушники за 1.5 часа, кейс за 2 часа.

Поддержка беспроводной зарядки.

Стабильное беспроводное соединение Bluetooth 5.0 на расстоянии до 10 метров.

Встроенный микрофон для звонков.

Компактный и легкий дизайн.

Технические характеристики

Тип: Беспроводные наушники-вкладыши (TWS).

Бренд: Boya.

Модель: BY-AP4B.

Цвет: Черный.

Версия Bluetooth: 5.0.

Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц.

Рабочая дистанция: до 10 метров.

Емкость аккумулятора наушников: 50 мАч (каждый).

Емкость аккумулятора зарядного кейса: 400 мАч.

Время воспроизведения: до 6 часов (наушники), до 16 часов (с кейсом).

Время зарядки: около 1.5 часов (наушники), около 2 часов (зарядный кейс).

Интерфейс зарядки: USB-C, поддержка беспроводной зарядки.

Как использовать наушники

Достаньте наушники из зарядного кейса – они автоматически включатся. Активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выполните сопряжение с наушниками. Используйте сенсорные панели на наушниках для управления воспроизведением и звонками. Для зарядки поместите наушники в кейс, а кейс подключите к источнику питания через USB-C или используйте беспроводную зарядку. Уровень заряда можно проверить по индикатору на кейсе.

Преимущества использования

Полная свобода от проводов благодаря Bluetooth 5.0.

Автоматическое включение и удобное управление сенсорами.

Длительное время работы с возможностью подзарядки от кейса.

Универсальность: поддержка проводной (USB-C) и беспроводной зарядки.

Компактность и легкий вес для повседневного использования.

Уход и хранение