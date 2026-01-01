Baseus NGTW240001 Encok True Wireless Earphones WM01 Black беспроводные наушники

Характеристики:
- Версия Bluetooth: 5.0
- Расстояние связи: 10 м
- Время прослушивания: 6 часов
- Аккумулятор кейса: 2000 мАч
- Аккумулятор наушника: 60 мАч
- Время зарядки: 4 часа
- Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
- Интерфейс зарядки: Type-C
Москва
Малая Семеновская 3с6
Беспроводные наушники черного цвета с высоким качеством звучания с хорошей детализацией и басами. Радиус действия 10 м, 20 Гц-20 КГц, интерфейс зарядки Type-C. Сенсорные кнопки для активации голосового помощника, переключения музыкальных композиций, включения воспроизведение/паузы, ответа и завершения вызовов. В комплект кейс для хранения и зарядки.
Характеристики:
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