Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac

Микрофон имеет регулируемую диаграмма направленности: стерео, кардиоидная, всенаправленная и двунаправленная. Подходит для всех ситуаций, таких как запись интервью, конференц-звонки, вокал, музыкальных инструментов и т. д.
Характеристики:
- совместимость с системами - Windows и Mac
- режимы работы - стерео, кардиоидная, всенаправленная, и двунаправленная полярная картина
- разрешение - 16 бит / 48 кГц
- диафрагма - 14 мм
- тройной капсуль - да
- функция отключения звука - да
- диапазон частот - 20-20000Гц
- чувствительность - -45 дБ +/-3 дБ на 1 кГц
- потребляемая мощность - 5В/150мА
- частота дискретизации - 48кГц
- битовая глубина - 16 бит
- разъем - микро USB
- длина кабеля - 1м
- размер - 112x108x295 мм
- вес – 1042 г