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Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac
Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac
Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac
Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac
Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac

Boya BY-PM700 конденсаторный USB-микрофон совместимый с компсистемами Windows и Mac

Boya
Артикул: DAN-3484

Конденсаторный USB-микрофон Boya BY-PM700 совместимый с системами Windows и Mac.

Микрофон предназначен для записи непосредственно на ПС. Разрешение - 16 бит/48 кГц, диапазон частот - 20-20000Гц, чувствительность - -45 дБ +/-3 дБ на 1 кГц.

Описание

Микрофон имеет регулируемую диаграмма направленности: стерео, кардиоидная, всенаправленная и двунаправленная. Подходит для всех ситуаций, таких как запись интервью, конференц-звонки, вокал, музыкальных инструментов и т. д.

Характеристики:

  • совместимость с системами - Windows и Mac
  • режимы работы - стерео, кардиоидная, всенаправленная, и двунаправленная полярная картина
  • разрешение - 16 бит / 48 кГц
  • диафрагма - 14 мм
  • тройной капсуль - да
  • функция отключения звука - да
  • диапазон частот - 20-20000Гц
  • чувствительность - -45 дБ +/-3 дБ на 1 кГц
  • потребляемая мощность - 5В/150мА
  • частота дискретизации - 48кГц
  • битовая глубина - 16 бит
  • разъем - микро USB
  • длина кабеля - 1м
  • размер - 112x108x295 мм
  • вес – 1042 г 

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