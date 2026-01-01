Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон

Микрофон имеет как кардиоидную, так и всенаправленную диаграммы направленности, а также поддерживает разрядность и частоту дискредитации 24 бит/48кГц, что позволит удовлетворить Ваши индивидуальные аудио требования. Встроенный 3,5мм вход для наушников позволит Вам отслеживать качество звука непосредственно во время производства аудиозаписи. В него также встроен совмещённый регулятор громкости/усиления/отключения звука в наушниках, имеется 5/8” резьбовое отверстие, и он способен предоставить высококачественное звучание при высоком уровне громкости.
Характеристики:
- Частотная характеристика - 20-20000Гц
- Чувствительность - -36 дБ(0 дБ=1В/па,1 кГц 1па)
- Потребляемая мощность - 5V/60mA
- Сигнал / шум - 80 дБ
- Максимальный уровень звукового давления 110 дБ
- Аудиовыход - Тип-С
- Вес - 703 г
- Размер - 100*84*226.7 мм