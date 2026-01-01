images
images
images
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон
Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон

Boya BY-PM500 конденсаторный USB микрофон

Boya
Артикул: DAN-7811

BOYA BY-PM500 – это конденсаторный USB микрофон, совместимый с компьютерами, оснащёнными USB портом, и большинством смартфонов, имеющих Type-C разъём. Его использование подходит для студийной звукозаписи в домашних условиях, запись вокала, музыкальных инструментов и прочее. 

Описание

Микрофон имеет как кардиоидную, так и всенаправленную диаграммы направленности, а также поддерживает разрядность и частоту дискредитации 24 бит/48кГц, что позволит удовлетворить Ваши индивидуальные аудио требования. Встроенный 3,5мм вход для наушников позволит Вам отслеживать качество звука непосредственно во время производства аудиозаписи. В него также встроен совмещённый регулятор громкости/усиления/отключения звука в наушниках, имеется 5/8” резьбовое отверстие, и он способен предоставить высококачественное звучание при высоком уровне громкости.

Характеристики:

  • Частотная характеристика - 20-20000Гц
  • Чувствительность - -36 дБ(0 дБ=1В/па,1 кГц 1па)
  • Потребляемая мощность - 5V/60mA
  • Сигнал / шум - 80 дБ
  • Максимальный уровень звукового давления 110 дБ
  • Аудиовыход - Тип-С
  • Вес - 703 г
  • Размер - 100*84*226.7 мм

Комплектация

  • BY-PM500 микрофон
  • 3 м. кабель Type-C – USB-A
  • 2 м. кабель Type-C – Type-C
  • настольная подставка
  • руководство пользователя

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Арт. FTR-955
Grifon S-84 зонт серебряный 84 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 13 ч

Grifon S-84 – зонт диаметром 84 см для студийной съемки. Серебро внутри, черный снаружи. Позволяет получить мягкий рассеянный свет. Легко складывается и удобен при транспортировке.

-10 %470 ₽
420 ₽
В корзину
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Арт. DAN-1601
Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant TM-03 - штатив Gorillapod, высотой 23 см.

Шарнирный компактный штатив для фото- и видеосъемки. Имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку со стандартным креплением 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка - 400 грамм. Рабочая высота - 23 см.

500 ₽
В корзину
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Арт. NVF-6360
Fotokvant RFLH-16 держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.

Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.

450 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Арт. MTG-2183
Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 10 ч

Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Предназначен для удержания телефонов размером от 52 мм до 85 мм по ширине. Рекомендуется использовать с настольными или напольными штативами, струбцинами и др. устройствами имеющими резьбовое соединение 1/4 ". Вес 60 гр.

-10 %290 ₽
260 ₽
В корзину
-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 11 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
В корзину
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Арт. NVF-9777
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов. Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.

2 690 ₽
В корзину

Видео

Макс Пенсон
Макс Пенсон
Брассаи
Брассаи
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.