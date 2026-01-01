images
images
images
images
Boya BY-BM3031 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3031 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3031 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3031 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Boya BY-BM3031 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Boya
Артикул: DAN-2590

Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3031.

Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 120 часов.

Описание

Благодаря стандартному разьему 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Он оснащен трехпозиционным переключателем уровня усиления сигнала, который позволяет выбрать между усилением +20 дБ, единичным усилением 0 дБ или -10 дБ, что позволит предотвратить искажение звука из-за перегрузки. Он также имеет переключаемый фильтр верхних частот (ФВЧ) на частоте 80 Гц, позволяющий отсечь нежелательный низкочастотный шум и гул.

Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.

Характеристики:

  • запись звука студийного качества
  • антивибрационная конструкция
  • ветрозащита в комплекте
  • стандартный выход, разъем 3,5 мм
  • трехпозиционная регулировка уровня (-10 ДБ, 0 дБ, +20 дБ)
  • частотный отклик - 40-20,000 Hz
  • чувствительность - -38dB ± 3dB @ 1кГц
  • выходное сопротивление - 200 Ом
  • размер - 209x103x50 мм
  • вес - 132 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Арт. DAN-1052
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Grifon 2410nb стойка 240 см нагрузка до 5 кг
Арт. NVF-6392
Grifon 2410nb стойка 240 см нагрузка до 5 кг
Наличие
более 10 шт

Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. Нагрузка до 5 кг.


1 760 ₽
В корзину

Видео

Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Жизнь через объектив: история Дэвида Нотона
Жизнь через объектив: история Дэвида Нотона
Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.