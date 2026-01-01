Boya BY-BM3031 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Благодаря стандартному разьему 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Он оснащен трехпозиционным переключателем уровня усиления сигнала, который позволяет выбрать между усилением +20 дБ, единичным усилением 0 дБ или -10 дБ, что позволит предотвратить искажение звука из-за перегрузки. Он также имеет переключаемый фильтр верхних частот (ФВЧ) на частоте 80 Гц, позволяющий отсечь нежелательный низкочастотный шум и гул.
Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.
Характеристики:
- запись звука студийного качества
- антивибрационная конструкция
- ветрозащита в комплекте
- стандартный выход, разъем 3,5 мм
- трехпозиционная регулировка уровня (-10 ДБ, 0 дБ, +20 дБ)
- частотный отклик - 40-20,000 Hz
- чувствительность - -38dB ± 3dB @ 1кГц
- выходное сопротивление - 200 Ом
- размер - 209x103x50 мм
- вес - 132 г