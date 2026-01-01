Audio-Technica ATR 6250 двойной узконаправленный конденсаторный стереомикрофон

Характеристики:
- диапазон частот – 70–18000 Гц
- сопротивление – 600 Ом
- чувствительность – 50 дБ
- длина кабеля – 0,2 м и 3 м
- разъем – 3,5 мини-джек
- элемент – стереоконденсаторный
- питание – 1х1,5 В
- вес – 80 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Audio-Technica ATR 6250 – специально разработанный микрофон для фото- и видеокамер. Данная модель передает чистый и качественный стереозвук. Компактные размеры позволяют брать микрофон с собой на выездные съемки.
Характеристики:
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Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.
Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.