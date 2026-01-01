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Audio-Technica ATR 6250 двойной узконаправленный конденсаторный стереомикрофон

Audio-Technica ATR 6250 двойной узконаправленный конденсаторный стереомикрофон

Audio-Technica
Артикул: FTR-1450

Audio-Technica ATR 6250 – специально разработанный микрофон для фото- и видеокамер. Данная модель передает чистый и качественный стереозвук. Компактные размеры позволяют брать микрофон с собой на выездные съемки.

Описание

Характеристики:

  • диапазон частот – 70–18000 Гц
  • сопротивление – 600 Ом
  • чувствительность – 50 дБ
  • длина кабеля – 0,2 м и 3 м
  • разъем – 3,5 мини-джек
  • элемент – стереоконденсаторный 
  • питание – 1х1,5 В
  • вес – 80 г

Комплектация

  • Микрофон.
  • Короткий кабель (0,2 м) для камеры с разъемом мини-джек.
  • Длинный кабель (3 м) для записи с двумя мини-джеками и адаптерами на джек 6,35 мм.
  • Крепление на камеру.
  • Адаптер на микрофонную стойку.
  • Ветрозащита.
  • Батарейка.

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