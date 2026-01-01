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Synco Lav-S6 всенаправленный петличный микрофон
Synco Lav-S6 всенаправленный петличный микрофон

Synco Lav-S6 всенаправленный петличный микрофон

Synco
Артикул: DAN-4445

Всенаправленный петличный микрофон Synco Lav-S6.

Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п. За счет интегрированного 19,7-футового кабеля (примерно 6 метров) с 3,5 мм четырехполюсным позолоченным разъемом может подключаться непосредственно к смартфону и большинству камер. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрен адаптер 6,5 мм.

Описание

Характеристики:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
  • сигнал/шум - 74 дБ
  • чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5 мм
  • длина кабеля - 6 м

Комплектация

  • Микрофон - 1 шт.
  • Ветрозащита - 2 шт.
  • Меховая ветрозащита - 1 шт.
  • Зажим для петличного микрофона - 2 шт.
  • Переходник-адаптер с 3,5 мм на 6,3 мм для синхронизаторов.
  • Батарея LR44 - 2 шт.
  • Жесткий чехол.

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