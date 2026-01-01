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Saramonic SR-ULM5 петличный USB микрофон на клипсе
Saramonic SR-ULM5 петличный USB микрофон на клипсе
Saramonic SR-ULM5 петличный USB микрофон на клипсе

Saramonic SR-ULM5 петличный USB микрофон на клипсе

Saramonic
Артикул: DAN-2663

Петличный USB микрофон на клипсе Saramonic SR-ULM5.

Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, который подключается через USB порт. Он предназначен для вокала, аудио- или видеозаписи, потоковой передачи на YouTube, интервью и т.д.

Описание

Высококачественный электретный микрофон, позволяющий записывать четкий, чистый звук. Всенаправленный капсюль оснащен ветровой защитой для минимизации шума окружающей среды. Аудиокабель длиной 2 метра обеспечивает большую мобильность, поэтому вы можете свободно двигаться, сохраняя при этом отличное качество записи.

Микрофон подойдет тем, кому нужно записывать или транслировать аудио с минимальными затратами времени на подготовку трансляции. Просто подключаете его к компьютеру (или другому USB-устройству) и начните запись.

Характеристики:

  • частотная характеристика - 35 - 18000 Гц
  • соотношение сигнал/шум - 78 дБ
  • чувствительность - -30 +/- 3DB (1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па)


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