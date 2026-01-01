Saramonic SR-ULM5 петличный USB микрофон на клипсе

Описание

Высококачественный электретный микрофон, позволяющий записывать четкий, чистый звук. Всенаправленный капсюль оснащен ветровой защитой для минимизации шума окружающей среды. Аудиокабель длиной 2 метра обеспечивает большую мобильность, поэтому вы можете свободно двигаться, сохраняя при этом отличное качество записи.

Микрофон подойдет тем, кому нужно записывать или транслировать аудио с минимальными затратами времени на подготовку трансляции. Просто подключаете его к компьютеру (или другому USB-устройству) и начните запись.

Характеристики:

частотная характеристика - 35 - 18000 Гц

соотношение сигнал/шум - 78 дБ

чувствительность - -30 +/- 3DB (1 кГц, 0 дБ = 1 В/Па)



