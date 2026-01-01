Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон

Описание

Микрофон разработан для большинства записывающих устройств с 3,5 мм разъемом TRS или микрофонным входом TRRS, применяется для записи видео, потоковой передачи в прямом эфире, влогеров, подкастов, интервью, видеоконференций и т.д.



Он использует звукосниматели с хорошими характеристиками, высокой чувствительностью и широким частотным диапазоном, всенаправленную акустическую технологию по сбору акустических сигналов. Снабжен эффективной системой шумоподавления.

Характеристики: