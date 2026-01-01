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Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон
Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон
Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон
Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон

Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон

Phottix
Артикул: DAN-5605

Петличный микрофон Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone.

Всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п. Может подключаться непосредственно к смартфону и большинству камер и не требует специальных драйверов для подключения. Имеет низкий уровень шума. В комплекте предусмотрена клипса для лацкана и поролоновая ветрозащита. Для удобства хранения микрофон поставляется в фирменном чехле. Длина провода - 1,72 м.

Описание

Микрофон разработан для большинства записывающих устройств с 3,5 мм разъемом TRS или микрофонным входом TRRS, применяется для записи видео, потоковой передачи в прямом эфире, влогеров, подкастов, интервью, видеоконференций и т.д.

Он использует звукосниматели с хорошими характеристиками, высокой чувствительностью и широким частотным диапазоном, всенаправленную акустическую технологию по сбору акустических сигналов. Снабжен эффективной системой шумоподавления.

Характеристики:

  • частотный диапазон - 30 Гц-20 кГц
  • чувствительность -  -32 дБ ± 3 дБ (0 дБ = 1 В / Па при 1 кГц)
  • эквивалентный уровень шума - 22 дБА
  • выходное сопротивление - 2200 Ом
  • максимальный SPL - 130 дБ
  • питание - не требуется
  • разъем выход - мини-джек (3,5 мм) 
  • длина провода - 1,72 м

Комплектация

  • Микрофон MC-10.
  • Дополнительная поролоновая ветрозащита.
  • Чехол для хранения.

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