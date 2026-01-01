Phottix (99916) MC10 Lapel Microphone петличный микрофон

Микрофон разработан для большинства записывающих устройств с 3,5 мм разъемом TRS или микрофонным входом TRRS, применяется для записи видео, потоковой передачи в прямом эфире, влогеров, подкастов, интервью, видеоконференций и т.д.
Он использует звукосниматели с хорошими характеристиками, высокой чувствительностью и широким частотным диапазоном, всенаправленную акустическую технологию по сбору акустических сигналов. Снабжен эффективной системой шумоподавления.
Характеристики:
- частотный диапазон - 30 Гц-20 кГц
- чувствительность - -32 дБ ± 3 дБ (0 дБ = 1 В / Па при 1 кГц)
- эквивалентный уровень шума - 22 дБА
- выходное сопротивление - 2200 Ом
- максимальный SPL - 130 дБ
- питание - не требуется
- разъем выход - мини-джек (3,5 мм)
- длина провода - 1,72 м