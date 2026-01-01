GreenBean Voice 2 black S-Jack петличный микрофон

Описание

Микрофон имеет тонкий прочный кабель длиной 1,2 м и диаметром всего 1,5 мм, который снабжен разъемом типа S-jack 3,5 мм. Для крепления микрофона на одежде служит надежная стальная клипса. Клипса съемная и при необходимости может быть заменена креплением на теле прозрачной антиаллергенной клейкая лентой (в комплект не входит) которая клеится поверх двух скользящих по проводу втулок.

Ветрозащитный колпачок минимизирует посторонние шумы.

Характеристики: