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GreenBean Voice 2 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 2 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 2 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 2 black S-Jack петличный микрофон

GreenBean Voice 2 black S-Jack петличный микрофон

GreenBean
Артикул: NVF-8908

GreenBean Voice 2 black S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 63 дБ, а чувствительность – 2,2 мВ/Па.

Описание

Микрофон имеет тонкий прочный кабель длиной 1,2 м и диаметром всего 1,5 мм, который снабжен разъемом типа S-jack 3,5 мм. Для крепления микрофона на одежде служит надежная стальная клипса. Клипса съемная и при необходимости может быть заменена креплением на теле прозрачной антиаллергенной клейкая лентой (в комплект не входит) которая клеится поверх двух скользящих по проводу втулок. 

Ветрозащитный колпачок минимизирует посторонние шумы.

Характеристики:

  • тип – петличный
  • защита от ветра – есть
  • тип капсюля – конденсаторный
  • диаграмма направленности – круговая
  • размер капсюля, мм – 4,0×1,5
  • чувствительность, мВ/Па – 2,2
  • диапазон частот, Гц – 20-20000
  • электрическое сопротивление, кОм – ≤2,2
  • соотношение сигнал/шум, дБ – ≥63
  • стандартное напряжение, В – 2-10
  • длина провода, м – 1,2
  • тип разъема – S-Jack 3,5 мм, адаптер 3,5 мм для камеры
  • цвет – черный
  • вес с держателем и кабелем, г – 18

Комплектация

  • Микрофон петличный GreenBean Voice 2 black S-Jack.
  • Клипса.
  • Ветрозащитный колпачок.
  • Кабель переходник мини-джек.
  • Руководство по эксплуатации.

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