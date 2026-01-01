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Godox MoveLink M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink M1 петличная радиосистема
Godox MoveLink M1 петличная радиосистема

Godox MoveLink M1 петличная радиосистема

Godox
Артикул: DAN-8735

Godox MoveLink M1 петличная радиосистема - компактная, легкая беспроводная система для улучшения записи звука во время проведения интервью, ведения видеоблогов и подкастов, производства кино и видеоконтента.


Описание

Простая в использовании система не требует профессиональных навыков и включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте.

Характеристики:

  • Вес: 27г
  • Источник питания: встроенная литиевая батарея
  • Емкость батареи: 300 мАч
  • Диаграмма направленности: всенаправленный
  • Аудиовыход: 3,5 мм TRS / -
  • Время работы: 6ч (прибл.)
  • Способ крепления: Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
  • Рабочая дистанция: 50м (на открытом пространстве)
  • Радиодиапазон сигнала: 2,4ГГц (2400 - 2483,5 МГц)
  • Отношение сигнал/шум: 70дБ или выше

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