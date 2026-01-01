Godox MoveLink M1 петличная радиосистема

Простая в использовании система не требует профессиональных навыков и включает в себя один передающий трансмиттер Godox MoveLink TX со встроенным микрофоном, один принимающий ресивер Godox MoveLink RX и всенаправленный петличный микрофон с кабелем 1.2 метра в комплекте.
Характеристики:
- Вес: 27г
- Источник питания: встроенная литиевая батарея
- Емкость батареи: 300 мАч
- Диаграмма направленности: всенаправленный
- Аудиовыход: 3,5 мм TRS / -
- Время работы: 6ч (прибл.)
- Способ крепления: Зажим клипса (устанавливается в башмак камеры)
- Рабочая дистанция: 50м (на открытом пространстве)
- Радиодиапазон сигнала: 2,4ГГц (2400 - 2483,5 МГц)
- Отношение сигнал/шум: 70дБ или выше