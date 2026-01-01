Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C

Артикул: MTG-0352

Двойной петличный микрофон Boya BY-M3 специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Используется для повседневной видеозаписи, прямой трансляции. Он совместим с большинством аудио приложений для записи вокала и музыки.

Всенаправленный и оснащенный зажимом, BY-M3 эффективно уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает высококачественную звукозапись на мобильные устройства.