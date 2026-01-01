Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C

Boya BY-M3 – цифровой петличный микрофон с USB Type-C для мобильной записи
Boya BY-M3 – это цифровой петличный микрофон, разработанный специально для устройств с разъёмом USB Type-C, включая смартфоны Android, iPad Pro, Mac и ПК. Благодаря компактному дизайну с клипсой и длинному 6-метровому кабелю, он обеспечивает свободу движения и качественный захват звука для различных задач – от видеоблогов до интервью.
Микрофон оснащён всенаправленной диаграммой направленности, что позволяет эффективно уменьшать нежелательный фоновый шум и записывать чистый звук прямо на мобильное устройство. Он питается напрямую от USB Type-C порта, поэтому вам не понадобятся дополнительные батарейки или адаптеры.
Назначение и применение
- Видеоблогинг и влоги: запись голоса на смартфон для YouTube и социальных сетей.
- Интервью и репортажи: скрытое крепление и хорошая разборчивость речи.
- Подкастинг: запись голоса в высоком качестве для подкастов на компьютере.
- Прямые трансляции: улучшенное качество звука во время стримов.
Ключевые особенности
- USB Type-C подключение: совместим с большинством современных Android смартфонов, iPad Pro и ПК.
- Кабель 6 метров: обеспечивает свободу перемещения во время записи.
- Всенаправленная диаграмма: захватывает звук со всех сторон для естественного звучания.
- Цифровое качество: частота дискретизации 16 бит / 48 кГц для чистого звука.
- Ветрозащита и зажим: поролоновая насадка и клипса на одежду в комплекте.
- Питание через Type-C: не требует дополнительных батареек.
Технические характеристики
- Бренд: Boya
- Модель: BY-M3
- Тип: петличный, конденсаторный
- Разъём: USB Type-C
- Диаграмма направленности: всенаправленная
- Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: -40 ± 3 дБ
- Отношение сигнал/шум: 75-76 дБ
- Разрядность / частота: 16 бит / 48 кГц
- Длина кабеля: 6 м
- Вес: 44.5 г
Инструкция по использованию
- Подключите микрофон к USB Type-C порту вашего смартфона или компьютера.
- Закрепите клипсу на одежде на уровне 10-20 см ниже подбородка для наилучшего звука.
- При необходимости используйте поролоновую ветрозащиту для записи на улице.
- Откройте любое приложение для записи аудио или видео на вашем устройстве.
- Микрофон будет автоматически распознан как внешнее аудиоустройство.
Уход и хранение
- Храните микрофон в комплектной сумке в сухом месте.
- Берегите кабель от резких перегибов и механических повреждений.
- При загрязнении аккуратно очищайте корпус мягкой сухой тканью.