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Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C
Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C

Boya BY-M3 петличный микрофон с разъёмом USB Type-C

Boya
Артикул: MTG-0352

Двойной петличный микрофон Boya BY-M3 специально разработан для смартфонов Android, планшетов, iPad Pro, Mac PC с аудиоразъемом USB Type-C. Используется для повседневной видеозаписи, прямой трансляции. Он совместим с большинством аудио приложений для записи вокала и музыки.

Всенаправленный и оснащенный зажимом, BY-M3 эффективно уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает высококачественную звукозапись на мобильные устройства.

Описание

Boya BY-M3 – цифровой петличный микрофон с USB Type-C для мобильной записи

Boya BY-M3 – это цифровой петличный микрофон, разработанный специально для устройств с разъёмом USB Type-C, включая смартфоны Android, iPad Pro, Mac и ПК. Благодаря компактному дизайну с клипсой и длинному 6-метровому кабелю, он обеспечивает свободу движения и качественный захват звука для различных задач – от видеоблогов до интервью.

Микрофон оснащён всенаправленной диаграммой направленности, что позволяет эффективно уменьшать нежелательный фоновый шум и записывать чистый звук прямо на мобильное устройство. Он питается напрямую от USB Type-C порта, поэтому вам не понадобятся дополнительные батарейки или адаптеры.

Назначение и применение

  • Видеоблогинг и влоги: запись голоса на смартфон для YouTube и социальных сетей.
  • Интервью и репортажи: скрытое крепление и хорошая разборчивость речи.
  • Подкастинг: запись голоса в высоком качестве для подкастов на компьютере.
  • Прямые трансляции: улучшенное качество звука во время стримов.

Ключевые особенности

  • USB Type-C подключение: совместим с большинством современных Android смартфонов, iPad Pro и ПК.
  • Кабель 6 метров: обеспечивает свободу перемещения во время записи.
  • Всенаправленная диаграмма: захватывает звук со всех сторон для естественного звучания.
  • Цифровое качество: частота дискретизации 16 бит / 48 кГц для чистого звука.
  • Ветрозащита и зажим: поролоновая насадка и клипса на одежду в комплекте.
  • Питание через Type-C: не требует дополнительных батареек.

Технические характеристики

  • Бренд: Boya
  • Модель: BY-M3
  • Тип: петличный, конденсаторный
  • Разъём: USB Type-C
  • Диаграмма направленности: всенаправленная
  • Частотный диапазон: 50 Гц – 20 кГц
  • Чувствительность: -40 ± 3 дБ
  • Отношение сигнал/шум: 75-76 дБ
  • Разрядность / частота: 16 бит / 48 кГц
  • Длина кабеля: 6 м
  • Вес: 44.5 г

Инструкция по использованию

  1. Подключите микрофон к USB Type-C порту вашего смартфона или компьютера.
  2. Закрепите клипсу на одежде на уровне 10-20 см ниже подбородка для наилучшего звука.
  3. При необходимости используйте поролоновую ветрозащиту для записи на улице.
  4. Откройте любое приложение для записи аудио или видео на вашем устройстве.
  5. Микрофон будет автоматически распознан как внешнее аудиоустройство.

Уход и хранение

  • Храните микрофон в комплектной сумке в сухом месте.
  • Берегите кабель от резких перегибов и механических повреждений.
  • При загрязнении аккуратно очищайте корпус мягкой сухой тканью.

Комплектация

  • Петличный микрофон Boya BY-M3 – 1 шт.
  • Поролоновая ветрозащита – 1 шт.
  • Зажим на одежду (клипса) – 1 шт.
  • Липучка для фиксации кабеля – 1 шт.
  • Сумка для переноски – 1 шт.
  • Руководство пользователя

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