Boya BY-DM2 цифровой петличный микрофон для Андроид разъемом USB тип C

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.
Микрофон подключается к любому Android устройству с разъемом Type-C. Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 6 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.
Характеристики:
- преобразователь - аналого-цифровой (мультибит/дельта-сигма)
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - от 24 Гц до 20 кГц
- усиление - до 35 дБ
- чувствительность - -42 +/- 3дБ (на 1кГц, 0дБ = 1В / Па)
- разъем - USB TYPE-C
- вес - 58 г
- длина кабеля - 6 м