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Boya BY-DM2 цифровой петличный микрофон для Андроид разъемом USB тип C
Boya BY-DM2 цифровой петличный микрофон для Андроид разъемом USB тип C

Boya BY-DM2 цифровой петличный микрофон для Андроид разъемом USB тип C

Boya
Артикул: DAN-3482

Цифровой петличный микрофон Boya BY-DM2 для Андроид разъемом USB тип C.

Всенаправленный петличный микрофон с разъемом подключения USB тип C и частотной характеристикой от 24 Гц до 20 кГц.

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Микрофон подключается к любому Android устройству с разъемом Type-C. Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 6 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Характеристики:

  • преобразователь - аналого-цифровой (мультибит/дельта-сигма)
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - от 24 Гц до 20 кГц
  • усиление - до 35 дБ
  • чувствительность - -42 +/- 3дБ (на 1кГц, 0дБ = 1В / Па)
  • разъем - USB TYPE-C
  • вес - 58 г
  • длина кабеля - 6 м

Комплектация

  • Микрофон BY-DM2.
  • Поролоновая ветрозащита - 1 шт.
  • Зажим на одежду - 1 шт.
  • Чехол для переноски.

Внимание! Комплектация Boya BY-DM2 зависит от конкретной поставки и может меняться поставщиком без предварительного уведомления. Рекомендуем уточнять комплектацию при заказе у менеджера.

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